В Пензе проверили автобусы на маршрутах № 25, 40 и 93
В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» отреагировали на сообщения по поводу долгого ожидания автобусов. Проверку провели на улицах Новоселов и Измайлова.

Жалобы людей на интервалы движения на маршрутах № 25, 82с и 93 подтвердились.

«С помощью специализированного программного обеспечения установлено, что указанные факты связанны с несвоевременным отправлением автобусов от конечных остановочных пунктов», - отметили в ГКУ.

Кроме того, на автобусах № 25 и 40 выявлено отсутствие указателей маршрута.

Перевозчику - ООО «Транспорт Пензы» - за нарушение расписания движения и отсутствие экипировки выставлены штрафы.

Ранее после проверок в микрорайонах Арбеково и Заря вскрылись нарушения в троллейбусах № 7 и автобусах № 54, 66, 70, 130 (открывались не все двери для посадки пассажиров). На маршрутах № 25 и 40 на линию выходили грязные машины.

