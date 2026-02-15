Опубликован график отключений света в Пензе 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в микрорайонах Согласие, Шуист, Бугровка, в Терновке (Междуречье), на Северной Поляне, на улицах Ладожской и Садовое Кольцо.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Аптекарский пр-д, 3, 5, 6, 7, 7а, 9-17, 19;

- 1-й Калужский пр-д, 1/5, 5-14, 16, 18-24, 26, 28-34, 49, 51; 2-й Калужский пр-д, 5-17, 19-25, 29, 31-34; 3-й Калужский пр-д, 1,1а, 3-26, 28-33; 4-й Калужский пр-д, 1, 3, 5, 7, 9, 10/34, 11, 13, 15;

- ул. Каменская, 3а, 5, 9, 11, 13-19, 21-32, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 48;

- 1-й Каменский пр-д, 4-7, 9-11, 13, 15, 17; 2-й Каменский пр-д, 1/8, 5-13 (нечетные); 3-й Каменский пр-д, 1- 10, 12, 14, 15-22, 24-29, 31, 33, з/у 1а;

- ул. Касторная, 33, 35, 37-54, 56, 58, 60;

- ул. Марата, 19-37 (нечетные), 38-40, 42-44, 46, 46а, 46в, 50, 50а, 50Б, 54, 56, 60, 64-82 (четные), 82а, 96, 98, з/у 37а;

- ул. Омская, 1-16, 18-22;

- ул. Поимская, 13/10, 14, 14/12;

- 2-я Светлая ул., 24-38 (четные), 39-50, 51-59 (нечетные);

- ул. СНТ «Заря», 1/7, 1/52, 1/65, 2/188, 2/191, 2/193, 3/13;

- ул. Согласие (дачи), 1- 10, 12-39, 41-47 (нечетные), з/у 49, с/т зар 3/6.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Буровая, 1-15;

- Буровой пр-д, 1-5;

- ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17;

- 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17;

- пр-д Ломоносова, 8;

- ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные);

- ул. Партизанская, 3, 5-16, 18,20; 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные);

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пойменная/Чапаева, 1/5;

- ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12;

- ул. Прогонная, 1, 3- 12, 14;

- Прогонный пр-д, 2-16, 18, 19, 19а;

- ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

- ул. Чаадаева, 27а;

- 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6;

- ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12;

- ул. Чапаева/Пойменная, 6/2;

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова, 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185;

- ул. Аргунова/Левицкого (без уточнений по номерам);

- ул. Боровиковского, 35, 41, 41а, 43а, 43Б, 44-56 (четные), 58, 51-59, 74, 79, стр. 190;

- 2-й пр-д Левицкого, 13-27 (нечетные);

- ул. Локтионова, 12, 22, 24, 26.

С 9:00 до 15:00 ресурс не будут подавать в дома № 35, 37, 39, 43 на Ладожской, с 9:00 до 16:00 - в дома № 123а, 131, 131а на ул. Аустрина, № 4 на Совхозной.

С 13:00 до 15:30 света не будет по адресам:

- ул. Садовое Кольцо, 1, 2, 5, 7-29, 31-34, 37, 37а-48а, 52-54, 56, 56а, з/у 46.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.