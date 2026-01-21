В регионе выросло число электронных заявлений о заключении брака

В регионе выросло число электронных заявлений о заключении брака
В Пензенской области в 2025 году выросло число заявлений о заключении брака, поданных через портал госуслуг. О своих намерениях узаконить отношения сообщили через интернет 64% пар.

Это на 17% больше, чем в 2024-м, рассказали в региональном министерстве труда, соцзащиты и демографии.

«В сфере регистрации актов гражданского состояния наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества услуг, полученных гражданами в электронном виде», - отметили в управлении ЗАГС регионального минтруда.

Ранее стало известно, что в Пензенской области в 2025 году 2 548 семейных пар получили по 5 000 рублей за долгий брак: они оформили отношения 50 и более лет назад.

Всего «золотым» юбилярам выплатили 12 740 000 рублей.

