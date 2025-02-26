В Пензе с 26 февраля ликвидирован маршрут № 99

26.02.2025 | 14:13

Со среды, 26 февраля, в Пензе ликвидирован маршрут № 99, по которому микроавтобусы ходили через весь город - от Арбековской Заставы до Засурья (через Ахуны). Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщил представитель перевозчика.

В региональном минстрое пояснили, что предпринимательница, обслуживающая это направление, подала заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства.

«В связи с этим были объявлены открытые конкурсы на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по указанному муниципальному маршруту по нерегулируемому тарифу. К сожалению, на конкурсы не поступило ни одной заявки», - говорится в сообщении минстроя, опубликованном на странице сообщества «Подслушано Ахуны - ГПЗ - Сосновка | Пенза» во «ВКонтакте».

Прежде в Ахуны ходили всего 2 автобуса - № 93 и 99, и уже тогда от пензенцев поступали жалобы на недостаток транспорта в этом микрорайоне. Теперь остался только 93-й.

С 2 сентября 2024 года на 93-м маршруте, который является регулируемым, появились автобусы большой вместимости, на линию запустили 13 новых машин.