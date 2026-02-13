В Заводском районе готовятся к восстановлению подачи тепла

Ремонт коммуникаций на улице Леонова в Заводском районе завершен. Об этом ресурсоснабжающая организация сообщила около 17:00 пятницы, 13 февраля.

«Сейчас мы приступаем к заполнению системы теплоснабжения. После этого подача отопления и горячей воды будет восстановлена в обычном режиме. Сотрудникам УК необходимо открыть задвижки внутри дома.

Если в течение нескольких часов батареи не потеплеют, пожалуйста, сообщите об этом в диспетчерскую службу своей обслуживающей организации. Телефоны указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг», - предупредили ресурсники.

О прорыве трубы стало известно утром 13-го числа.

Из-за этого без отопления и горячей воды остались жилые дома и соцучреждения на улицах Леонова, Докучаева, Беляева, Фрунзе, Ударной, Воровского и Циолковского.

