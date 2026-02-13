На улице Новый Кавказ в Пензе перекрыли движение

На улице Новый Кавказ в Пензе перекрыли движение
На участке улицы Новый Кавказ полностью перекрыто движение в районе дома № 8, сообщили в администрации Пензы в пятницу, 13 февраля.

Причина - авария на тепломагистрали: ресурсники будут проводить восстановительные работы.

Планируется, что участок будет недоступен до 18 февраля.

Водителей просят учитывать эти изменения при построении маршрута.

Утром 13 февраля стало известно о прорыве трубы на улице Леонова в Заводском районе. Без отопления и горячей воды остались жилые дома и соцучреждения на улицах Леонова, Докучаева, Беляева, Фрунзе, Ударной, Воровского и Циолковского. Ремонт завершили около 17:00.

