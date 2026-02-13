Иначе задохнется: назван объем снежной свалки в Пензе

В Пензе свалка может принимать только 12 000 куб. м снега в сутки, рассказал на заседании комиссии гордумы в четверг, 12 февраля, директор МБУ «Пензавтодор» Артем Спиридонов.

Если вывозить больше, площадка для складирования собранного с городских улиц, дорог и дворов «задохнется».

Пензенские коммунальщики ежесуточно избавляются от 9 000 куб. м снега, отметил Спиридонов.

В областном центре тяжело идет ликвидация последствий обильных осадков: заужены магистрали, на многих улицах не очищена проезжая часть, есть колейность, тротуары, остановки, пешеходные зоны закрывают сугробы.

Низкую скорость уборки снега объяснили тем, что его в этом году выпало очень много. Так, если за зимний период прошлого года на полигон вывезли 120 000-130 000 куб. м, то за декабрь - начало февраля 2026-го уже порядка 340 000 куб. м.

В 2023-м горожане жаловались, что МБУ «Пензавтодор» в течение нескольких лет выгружает снег в Арбековском лесу, на участке, не приспособленном для этого.

В управлении ЖКХ города не отрицали этого факта, но пояснили: этот полигон не является частью лесного массива. Снег туда действительно вывозят, но только собранный с улицы Московской, а также в скверах.

В январе 2025 года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что вред, причиненный почвам в Арбековском лесу, оценили в более чем 300 млн рублей.