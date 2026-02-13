Квитанции с новым сроком оплаты придут пензенцам в апреле

Квитанции с новым сроком оплаты придут пензенцам в апреле
Квитанции с новым крайним сроком оплаты придут жителям Пензенской области в апреле. Ресурсники должны выставить их до 5-го числа, рассказал заместитель главы регионального министерства ЖКХ и ГЗН Дмитрий Герасимов.

Оплатить эти счета за март необходимо с 5-го по 15-е число, с 16 апреля уже станут начислять пени, указал он в прямом эфире ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 13 февраля.

Показания приборов учета следует передавать также с 5-го по 15-е число.

Февральские квитанции, которые потребители получат в марте, нужно будет оплачивать в старые сроки - с 20-го по 25-е.

Ранее сообщалось, что с 1 марта меняется крайний срок оплаты коммунальных услуг: с 25-го числа он сдвигается на 15-е.

По словам Дмитрия Герасимова, благодаря нововведению оплата ЖКУ придет к единому стандарту по всей стране.

