Симптом барабанных палочек: как пальцы сигнализируют о болезни

Пальцы - барабанные палочки нередко сигнализируют о серьезных проблемах со здоровьем, сообщила главный внештатный кардиолог Пензенской области Елена Володина.

Речь идет об утолщении и расширении кончиков пальцев. Обычно процесс занимает месяцы или даже годы, из-за чего многие игнорируют изменения. Его основной причиной считается нарушение нормального кровообращения, длительное кислородное голодание тканей, уточнили в областном минздраве.

Симптом барабанных палочек может указывать на заболевания легких (хроническую пневмонию, бронхоэктазию, туберкулез); болезни сердца и сосудов (пороки сердца, хроническую сердечную недостаточность); некоторые онкологические процессы; заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, цирроз печени).

«Если вы заметили, что ваши ногти стали похожи на часы, а кончики пальцев выглядят непривычно увеличенными, это повод немедленно посетить врача. Хотя в большинстве случаев такие изменения обратимы при устранении основной причины, затягивать с обращением не рекомендуется», - предупредила Елена Володина.

Врач назначит дополнительные обследования: рентген грудной клетки, анализы и инструментальные методы диагностики. Своевременное начало лечения поможет избежать серьезных осложнений.