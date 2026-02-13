Оттепель и сильный снег: погода готовит пензенцам новые испытания

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждут очередные погодные испытания, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу, 13 февраля.

«В выходные дни это будет связано с западным вихрем. Он станет причиной оттепели. Повсеместно пройдут осадки смешанного характера, в отдельных районах с гололедными явлениями», - рассказала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим будет повышенным. Ночью прогнозируются слабые морозы, до -5 градусов, днем - положительные значения, до +3.

«В понедельник край окажется во власти южного циклона, а точнее в его «снежной части». Поэтому по всей территории ожидается сильный снег, временами с порывистым ветром, местами с метелью и снежными заносами на дорогах», - сообщила Светлана Иванкова.

Температура на улице, хотя и незначительно, понизится: ночью будет до -6 градусов, днем от -4 до +1.