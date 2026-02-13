В Пензе ежедневно кровь сдают в среднем 120 человек

Пензенский областной клинический центр крови ежедневно посещают в среднем 100-120 доноров, а специалисты заготавливают более 50 л гемокомпонентов и более 10 лечебных доз концентрата тромбоцитов.

Запасы гемокомпонентов регулярно пополняются с учетом потребностей медучреждений региона, рассказали в областном минздраве.

В этом году больницам выдали более 700 л эритроцитной массы, около 450 л свежезамороженной плазмы, 60 л концентрата тромбоцитов, 15 л криопреципитата.

В число основных медучреждений, где оказывают трансфузиологическую помощь пациентам, входят Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, больница имени Н. Н. Бурденко, клиническая больница № 6 имени Г. А. Захарьина, больница № 4, а также областной онкодиспансер.

Кадровые доноры, собирающиеся сдавать кровь, должны ориентироваться на специальный «светофор», который размещают на сайте центра крови. Он показывает актуальную потребность учреждения.

Зеленый цвет означает, что запасов крови достаточно и донор может отложить визит. Желтый указывает: запасы снижаются, но пока нет сильной потребности. Красный цвет - приглашение доноров для пополнения банка гемокомпонентов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году областной центр крови собрал 20 546 л цельной донорской крови. По сравнению с 2024-м на 20% увеличился объем заготовки клеток крови, на 8% - объем заготовки эритроцитосодержащих сред.