Жители Бековского района остались без УЗИ

В Бековской участковой больнице, филиале Сердобской центральной районной больницы имени А. И. Настина, уже несколько месяцев нет специалиста УЗИ, пожаловался местный житель.

«Кататься в Сердобск - удовольствие дорогое. Можно сделать платно, но где же тогда логика? Стремимся к увеличению продолжительности жизни, а такая нужная процедура недоступна простым гражданам. Специалисты из Сердобской больницы не приезжали ни разу. Хотя вопрос обсуждался», - написал мужчина на странице губернатора во «ВКонтакте».

На его обращение ответил представитель Сердобской ЦРБ.

«К сожалению, врач в силу ряда объективных причин личного характера отказался от совместительства», - объяснил он отсутствие специалиста.

Представитель медучреждения заверил, что проблему решат в ближайшее время.

«С 17 февраля врач ультразвуковой диагностики Сердобской центральной районной больницы Наталья Алексеевна Маврина раз в неделю будет приезжать в Беково для проведения УЗИ-исследований жителям района», - сообщил он.

Даты и время визита специалиста назовут по телефону 8(84141)2-17-72.