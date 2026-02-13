В Пензе полиция нагрянула в развлекательные заведения

В Пензе подвели итоги рейда по развлекательным заведениям. В проверках участвовали полицейские, военные следователи и росгвардейцы.

Они побывали по 33 адресам и выявили 52 административных правонарушения, из них 6 - употребление алкоголя подростками.

Несовершеннолетних доставили в отдел, затем передали родителям, в отношении которых составили протоколы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Также правоохранители привлекли к административной ответственности двух взрослых, вовлекших подростков в употребление алкоголя. Им грозит штраф в размере до 3 000 рублей.

В одном из клубов в Железнодорожном районе полицейские задержали 23-летнего посетителя. У него нашли сверток с растительным веществом, похожим на марихуану. Изъятое направили на экспертизу.

Во время рейда проверяли иностранцев, разыскивая тех, кто незаконно находится на территории страны. 27 граждан доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, 10 мужчинам, имеющим российское гражданство, вручили повестки в военкомат.