Названы самые полезные начинки для блинов

Не все начинки для блинов на Масленицу одинаково безопасны для здоровья, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Казачкова.

К самым вредным специалист отнесла сгущенное молоко, варенье и джем. В них содержится большое количество простых сахаров, которые быстро всасываются, вызывают резкий подъем уровня глюкозы и тем самым создают дополнительную нагрузку на организм.

К числу опасных врач отнесла и шоколадную пасту. В ней много сахара и трансжиров. Подобное сочетание может плохо повлиять на обмен веществ и повысить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«С осторожностью стоит относиться и к мясным начинкам, особенно если речь идет о жирных сортах мяса или колбасных изделиях. Они часто содержат избыток соли и насыщенных жиров, что может способствовать задержке жидкости и увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему», - рассказала Казачкова в беседе с изданием «Газета.ru».

Также специалист посоветовала не злоупотреблять жирными сырами и сметаной. Такие добавки увеличивают калорийность блинов, их регулярное употребление способствует набору веса. Кроме того, насыщенные жиры, которые содержатся в этих продуктов, негативно отражаются на липидном профиле крови. Это важно учитывать людям с повышенным холестерином и склонностью к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Самые полезные начинки для блинов - творог, яблоки, ягоды. В них есть пищевые волокна, которые обеспечивают более длительное чувство сытости. Творог богат белком и кальцием, фрукты и ягоды - витаминами, антиоксидантами.

Полезны и менее привычные начинки: тыква, шпинат и другая листовая зелень, авокадо. В них содержатся бета-каротин, клетчатка, железо, фолиевая кислота, ненасыщенные жиры.

«Даже самые полезные начинки не сделают блины диетическим продуктом. Поэтому мы рекомендуем употреблять их в умеренных количествах, особенно людям с избыточным весом или проблемами с обменом веществ. Лучше всего сочетать блины с полезными начинками с другими здоровыми продуктами в рамках сбалансированного рациона», - подвела итог Казачкова.

Масленица в этом году отмечается с 16 по 22 февраля.