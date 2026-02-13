Стало известно, чего не хватает в Пензе для уборки снега

В четверг, 12 февраля, депутаты на заседании комиссии гордумы спросили у замглавы администрации Пензы Ильдара Усманова, чего не хватает областному центру для уборки снега.

В городе заужены магистрали, на многих улицах не очищена проезжая часть, есть колейность, тротуары, остановки, пешеходные зоны завалены снегом, указали народные избранники.

«Не хватает в первую очередь времени. С учетом интенсивности снегопадов, конечно же, быстро очистить невозможно», - ответил Усманов.

По его словам, коммунальщикам еще нужно около недели, чтобы «более или менее» привести в порядок проблемные участки.

«Если уж говорить про ресурсы, то мы, конечно, наверное, можем раза в два увеличить парк техники и соответственно численность персонала «Пензавтодора», тогда, наверное, все будет быстрее», - отметил Ильдар Усманов.

Низкую скорость уборки снега чиновник объяснил тем, что его в этом году выпало очень много. Так, если за зимний период прошлого года на полигон вывезли 120 000-130 000 куб. м, то за декабрь - начало февраля 2026-го уже порядка 340 000 куб. м.

В первую очередь коммунальщики убирают центральные улицы, где ходит общественный транспорт, путепроводы, из-за большого объема работы до некоторых участков не успели дойти.

Уборку снега затрудняют и припаркованные на обочинах автомобили.

«Спецмашины объезжают их, и остается вал. А если там много автомобилей стоит, то, соответственно, 10-15 метров будет не очищено. А когда узкие улицы проходим, они там не могут ничего толком обработать», - пояснил Ильдар Усманов.

Что касается тротуаров, то коммунальщики задействовали 5 спецмашин для их расширения и обработки. Речь идет о местах, где техника может проехать. Там, где это невозможно, необходимо все делать вручную - таких тротуаров в городе 60%.

Председатель гордумы Денис Соболев сообщил, что губернатор попросил помощи в уборке снега у крупных промышленных предприятий и строительных компаний. Соответствующий документ вскоре опубликуют.