С марта смещается крайний срок оплаты квитанций за ЖКУ

С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты коммунальных услуг.

Сейчас жители большинства многоквартирных домов Пензенской области обязаны перечислить деньги за ЖКУ до 25-го числа. То есть до 25 февраля необходимо оплатить квитанции за январь.

С 1 марта крайний срок оплаты сдвигается на 15-е число.

Вступают в силу изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 24.06.2025 № 177-ФЗ. Он запрещает устанавливать иной срок для оплаты договором управления многоквартирным домом либо решением общего собрания членов ТСЖ или жилищного кооператива.

Этот же закон корректирует срок направления платежных документов - не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

С января 2026 года в Пензенской области, как и по всей России, стоимость коммунальных услуг выросла на 1,7%. Причина - увеличение НДС. Основное же повышение, которое обычно проводится с июля, случится 1 октября.