Врач: Резкий отказ от кофе грозит синдромом отмены

Врач-гастроэнтеролог Максим Чулев посоветовал постепенно отказываться от кофе тем, кто регулярно употреблял его в течение многих лет. При резком прекращении может возникнуть синдром отмены.

У этого состояния неприятные симптомы, которые побуждают многих вернуться к привычке.

«Кофеин воздействует прежде всего на центральную нервную систему, блокируя аденозин - вещество, отвечающее за ощущение усталости. Пока человек пьет кофе, мозг находится в состоянии повышенной активности, сосуды умеренно сужены, а уровень бодрости поддерживается искусственно. Когда кофеин внезапно исчезает, аденозин начинает активно воздействовать на рецепторы, сосуды расширяются, а мозг и тело сталкиваются с резким «откатом», - рассказал Чулев изданию «Газета.ru».

Наиболее частый симптом синдрома отмены - головная боль. Она может держаться от 1 до 3 дней. Также у многих наблюдаются выраженная сонливость, ощущение «ватной» головы, снижение концентрации внимания, раздражительность, перепады настроения. Некоторые жалуются на слабость, апатию, низкую работоспособность. Иногда люди испытывают легкую тошноту и дискомфорт в мышцах.

После резкого отказа от кофе может наступить состояние истощения: привычный стимул исчезает, а собственные механизмы бодрствования пока не успели включиться. Люди, которые привыкли пить кофе несколько раз в день, могут заметить снижение мотивации и эмоционального тонуса.

Синдром отмены, хоть и неприятен, но не опасен для здоровья, носит временный характер. Пик симптомов отмечается на 24-48-й час после отказа. Неприятное состояние постепенно исчезает в течение 5-7 дней. Полная адаптация организма занимает до 2 недель, срок зависит от дозы кофеина и индивидуальных особенностей.

Для снижения выраженности синдрома отмены медик посоветовал постепенно уменьшать количество чашек кофе в день, одновременно переходя на напитки с меньшим содержанием кофеина. В период адаптации рекомендуется пить достаточно воды, высыпаться и не перегружать себя умственно.