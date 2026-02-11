ЦБ определил порядок возврата денег пострадавшим из-за мошенников

ЦБ определил порядок возврата денег пострадавшим из-за мошенников
Люди, отправившие деньги на сторонние счета под влиянием мошенников, смогут их вернуть. Для этого нужно, чтобы получатель оформил отказ от зачисления средств на свои реквизиты. Порядок действий, установленный Центробанком, опубликован в телеграм-канале регулятора.

Принимать заявления об отказе банкам рекомендовано в офисах, по телефону горячей линии или через мобильные приложения.

Получателю незаконного перевода придется указать в заявке номер запроса по операции без добровольного согласия клиента (REQ). Он присваивается Центробанком при рассмотрении обращений об исключении из черного списка.

После этого финансовая организация, принявшая перевод, вернет всю сумму в банк отправителя. Там их зачислят на счет пострадавшего из-за мошенников клиента.

Центробанк получит соответствующее уведомление и на его основании исключит владельца реквизитов, которые использовали аферисты в своей схеме, из базы данных о мошеннических операциях.

В ЦБ пообещали контролировать соблюдение рекомендуемого порядок. Предполагается, что он поможет улучшить отношения банков с клиентами, ошибочно занесенными в черный список.

