В Пензе ученики школ № 77 и 80 присоединились к борьбе с ожирением

В Пензе к проекту по борьбе с лишним весом у детей и подростков «Поколение ЛАЙТ» присоединились школы № 77 и 80.

В зоне внимания врачей оказались ученики 5-11-х классов. Специалисты осмотрели детей и пригласили учащихся с лишним весом вместе с родителями стать участниками проекта.

«На первых «семейных мероприятиях» были проведены: мастер-класс «ЛФК для детей и подростков с избыточным весом»; беседы с клиническим психологом об особенностях психологии детей с проблемой лишнего веса; консультации с главным детским эндокринологом Пензенской области с предложением индивидуальных рекомендаций», - сообщили в областном минздраве.

Юные участники проекта прошли дополнительный комплекс обследований, включая биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости, биоимпедансометрию (анализ тела, определяющий жировую массу, объем общей и внеклеточной жидкости, мышечную массу и т. д.).

С помощью таких исследований врачи будут более эффективно отслеживать изменения в состоянии здоровья учеников.

Кроме того, специалисты провели интерактивные уроки, на которых рассказали о правилах здорового образа жизни и рациональном питании, важности физической активности и свободы от вредных привычек.

Следующими площадками для профилактики и борьбы с ожирением у детей станут пензенские школы № 57 и 63.

Проект «Поколение ЛАЙТ» стартовал в 2025 году, первой площадкой стала школа № 76. Акция необходима потому, что в регионе с каждым годом растет число детей с ожирением.