Молочную продукцию проверили на антибиотики и ГМО: итоги
В Пензенской области подвели итоги проверок качества молочной продукции, проводившихся в 2025 году. Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало результаты в четверг, 12 февраля.

Специалисты изучали товары, реализуемые на потребительском рынке. Они исследовали 1 804 пробы по микробиологическим показателям, 891 - по физико-химическим, 334 - по санитарно-химическим, 70 - по радиологическим.

Кроме того, 198 образцов было исследовано на антибиотики и 57 - на ГМО.

«58 проб молока и молочных продуктов не отвечали обязательным требованиям по физико-химическим показателям и 83 пробы не соответствовали установленным требованиям по микробиологическим показателям», - констатировали в Роспотребнадзоре.

По каждому из случаев выявления некачественной продукции ведомство приняло необходимые меры. Информацию внесли в модуль Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей и передали в управления Роспотребнадзора по месту нахождения производителя.

