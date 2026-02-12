В Пензе не хватает патрулей для борьбы с незаконными парковками

В Пензе экипажи ДПС не могут отработать все сообщения о парковке в неположенном месте. Вопрос затронули на заседании комиссии гордумы в четверг, 12 февраля.

Например, на Московской нарушения такого рода можно наблюдать круглосуточно, правила игнорируют многие водители, отметили депутаты.

Они поинтересовались у замначальника полиции УМВД Росси по г. Пензе Андрея Кузьмина, будет ли Госавтоинспекция бороться с этим.

Тот ответил, что в областном центре работают всего 4 экипажа ДПС. Один постоянно дежурит на трассе М-5, другие выезжают на ДТП, патрулируют улицы.

По словам Кузьмина, в силу нехватки штатного состава правоохранители не могут отреагировать на все нарушения правил парковки.

Проблему с автомобилями в верхней части Московской обсуждали в гордуме и в июне прошлого года. Знаки «Пешеходная зона», стоящие на каждом выезде, не помогают.

«Все упирается в сотрудников Госавтоинспекции. Мы не можем их [нарушителей] штрафовать. А что касается «Парконов» (автомобилей с видеооборудованием для фиксации нарушений правил парковки. - Прим. ред.), я разговаривал с «Безопасным регионом», просил их об этом. Они говорят: ну мы не можем заехать на Московскую, потому что мы сами нарушим ПДД», - отмечал тогда председатель гордумы Денис Соболев.