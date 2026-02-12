Минстрой: Расширить дорогу от Бессоновки до Пензы невозможно

Жители Бессоновки и прилегающих сел попросили власти решить проблему постоянных заторов на дороге, соединяющей Пензу и эти населенные пункты.

По их словам, пробки растягиваются на километры, люди опаздывают на учебу и работу. В среду, 11 февраля, ДТП и вовсе парализовали движение на несколько часов.

«Сколько можно издеваться над жителями Бессоновки и прилегающих сел? По-вашему, это нормально - каждый день по 3 часа добираться до работы? Причем даже не ехать, а просто стоять в пробке? Где обещанная объездная дорога, о которой все слышат больше 10 лет? Дороги не чищены, мало того не чищены, они не посыпаны, машины едут буквально по голому льду, отсюда аварии, которые усугубляют и без того ужасную ситуацию с пробкой! Выехать в город невозможно! Как и вечером вернуться из города! Кто отвечает за это? Примите уже наконец-то меры», - возмутилась сельчанка на странице губернатора во «ВКонтакте».

На жалобу отреагировал представитель областного минстроя.

«Увеличение пропускной способности участка автомобильной дороги Пенза - Лунино, проходящего в границах населенных пунктов с. Бессоновка и с. Ухтинка, в настоящее время не представляется возможным.

Это связано с тем, что реконструкция данного участка предусматривает корректировку границ полосы отвода автодороги и неизбежно приведет к изъятию земельных участков собственников жилых домов и объектов дорожного сервиса, что создаст еще большую социальную напряженность», - пояснил он.

Что касается строительства объездной дороги, то, возможно, это решило бы проблему. Однако на работы требуются большие деньги. Такую сумму можно привлечь только из федерального бюджета.

«В настоящее время ведется работа по определению возможных источников финансирования», - добавил представитель минстроя.

В 2022 году на участке от развязки на трассе М5 до Ухтинки Бессоновского района расширили проезжую часть, чтобы разгрузить транспортный поток. Дорога стала четырехполосной, кроме того, специалисты переустроили железнодорожный переезд, в районе которого постоянно собирались пробки.