12 февраля в Пензенской области будет идти небольшой снег

12 февраля в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на четверг уличные термометры покажут -15...-20 градусов, будет преимущественно без осадков. Днем ртутные столбики поднимутся до -3...-8, местами пройдет небольшой снег. К следующей ночи, на пятницу, похолодает незначительно - до -5...-10 градусов, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть южный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Ранее метеорологи предупредили, что к концу рабочей недели к границам региона из Западной Европы приблизятся атмосферные фронты, которые станут причиной повышения температуры.

В старину подмечали: если 12 февраля дует сильный ветер - весна, лето и осень будут дождливыми.