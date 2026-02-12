В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

Общество

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности
Печать
Telegram

В Пензенской области в январе разрешения на временное проживание выдали двум иностранцам. Они переехали в Россию из недружественных государств и поддерживают традиционные российские духовно-нравственные ценности.

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

Одна из получивших разрешение - гражданка Португалии. Женщина вышла замуж за пензенца, с которым познакомилась в Дании в 2018 году. Они вместе работали волонтерами. В 2020 году пара прибыла в Россию, а спустя полгода вернулась в Данию.

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

«Мы прожили там 5 лет. Были ответственны за разные виды деятельности, занимались и огородом, и пчеловодством, и организацией мероприятий», - рассказал супруг иностранки.

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

Теплые рассказы мужа о родной земле вдохновили ее, и вскоре пара приняла решение о переезде.

«Я всегда ценила крепкие семейные узы, и Россия кажется мне идеальным местом для создания собственной семьи», - поделилась мнением женщина.

В планах супругов жить в Пензенской области, заниматься сельским хозяйством. У них есть свой проект, связанный с органическим земледелием.

Второй иностранец, перебравшийся в регион, - гражданин Латвии. Он много лет прожил в Англии, вел там бизнес.

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

«У меня стала скапливаться клиентская база российских граждан. Это были знакомства, которые повлияли на то, чтобы я начал рассматривать Российскую Федерацию как страну для переезда», - пояснил мужчина.

В Пензенской области у него есть невеста. Поскольку в Сурском крае, Москве и других городах России у мужчины имеются знакомые и он обладает предпринимательскими навыками, сейчас иностранец думает над тем, чтобы открыть свое дело.

В регион переехали еще 2 иностранца, поддерживающие российские ценности

«Для проживания данные граждане выбрали наш родной Пензенский край и в октябре 2025 года прибыли на территорию области. Сегодня в торжественной обстановке им были вручены паспорта с проставленной отметкой о выдаче разрешений на временное проживание. Это первая ступень к получению гражданства Российской Федерации», - сообщили в областном УМВД.

В 2025 году в Пензенской области временное разрешение на проживание получили 9 граждан недружественных стран.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мигрант паспорт полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!