В Кузнецке на время «Лыжни России» ограничат движение

В субботу, 14 февраля, с 9:30 до 13:00 в Кузнецке будет ограничен проезд автотранспорта к 1-й Лесной и 2-й Лесной улицам, Горному и Кирпичному переулкам.

Меры примут в связи с соревнованиями в рамках гонки «Лыжня России» на территории базы «Снежинка».

«Проезд на личном автотранспорте к месту проживания будет возможен только при предъявлении паспорта с регистрацией по месту жительства сотруднику полиции», - предупредили в городской администрации.

В Пензе участники «Лыжни России» традиционно будут состязаться на Олимпийской аллее.

Для молодежи 2008 года рождения и моложе предусмотрена дистанция 5 км, для взрослых (до 2007-го) - 10 км. Первый забег начнется в 10:10, второй - в 10:15.