Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в центре города, Райках, в районе Митрофановской церкви, в Свинтресте и Ахунах.

С 8:30 до 10:00 без света останутся:

- ул. Горная, 30, 38а;

- ул. Гражданская, 50-62 (четные), 66, 68, 72;

- ул. Жуковского, 2-6, 8, 12, 14, 16-18, 20-42, 44, 46, 48-51, 51а, 54, 57, 62, 64, 66;

- ул. Ключевая, 30, 32, 34-40, 42-54, 56-71, 73-75, 77, 78, 80, 82;

- ул. Короленко, 1-4, 15, 20-22, 29, 31;

- ул. Ново-Гражданская, 5-8, 8а, 10, 10а, 16-22 (четные), 26, 30;

- ул. Пушкина, 84, 88, 90, 94-104 (четные), 116-134 (четные);

- ул. Толстого, 120, 124, 128, 128а, 131а, 135, 137, 139, 141, 141а, 143;

- ул. Шевченко, 39-49 (нечетные).

С 8:30 до 12:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 10:00 до 12:00:

- ул. Ключевского, 44, 45, 54, 72;

- ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49;

- ул. Революционная, 45.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Волжская, 2а, 5/32, 7, 8;

- ул. Галетная, 13, 15, 17, 31-41 (нечетные), 42-52, 54-68 (четные), 72-88 (четные);

- 1-й Галетный пр-д, 3-8; 2-й Галетный пр-д, 6, 8; 3-й Галетный пр-д, 3-8, 10Б, 11/14, 13; 4-й Галетный пр-д, 3, 4, 6, 8, 10; 5-й Галетный пр-д, 3-6, 8; 6-й Галетный пр-д, 3, 4;

- ул. Индустриальная, 50а, 52, 56, 58, 60-76, 78-80, 80а, 82-91;

- Индустриальный пр-д, 1/27, 2-10, 12, 12а, 14;

- ул. Стрелочная, 11, 17-27 (нечетные), 35, 35а, стр. 35;

- ул. Токарная, 20, 22, 24, 26, 27/21, 29/18, 31, 35, 37, 39;

- 1-й Токарный пр-д, 1, 3-6, 20, 22, 23-31, 33-36, 38-40, 41-49 (нечетные);

- ул. Лодочная, 3а, 3Б, 5-19;

- Лодочный пр-д, 1-9.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.