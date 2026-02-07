В Пензе временно изменили схемы движения маршруток и автобусов

Общество

В Пензе временно изменили схемы движения маршруток и автобусов
Печать
Telegram

В субботу, 7 февраля, в Пензе из-за перекрытия улицы Лермонтова на участке от пересечения с Маршала Крылова до перекрестка с Красной временно изменили схемы движения автобусов и маршруток, предупредили в региональном минстрое.

Автобусы № 130 при движении из Арбекова направятся на улицы Окружную - Мира - Захарова - Ставского - Пушкина - Володарского - Максима Горького - Кирова - Свердлова и далее по маршруту. Из Терновки машины с этим номером поедут по Свердлова - Куйбышева - Тамбовской - Ново-Тамбовской - Воронова - Окружной - Попова - Ленинградской - Мира - Окружной и далее по маршруту.

Автобусы № 93 при движении из микрорайона Совхоз-техникум направятся на улицы Окружную - Мира - Захарова - Ставского - Пушкина - Плеханова - Бакунина - Чехова - Суворова и далее по маршруту. Из Ахун они последуют по Кирова - Лермонтова - Куйбышева - Тамбовской - Ново-Тамбовской - Воронова - Окружной - Попова - Ленинградской - Мира - Окружной и далее по маршруту.

Маршрутки № 1, 5, 9м, 29, 77 с улицы Лермонтова свернут на Маршала Крылова - Свердлова - Красную - Лермонтова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении.

Маршрутки № 21 и 30 с улицы Лермонтова направятся по Маршала Крылова - Свердлова - Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Ранее стало известно, что участок улицы Лермонтова перекрыли из-за прорыва на сетях водоснабжения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автобус маршрутка пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!