На 7 февраля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

7 февраля в Пензенской области будет облачно и снежно, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут -13...-18 градусов, местами ожидаются небольшие осадки.

Днем ртутные столбики поднимутся до -5...-10, прогнозируется метель, на дорогах возможны снежные заносы. Из-за этого на данный период в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (возможная угроза).

К следующей ночи, на воскресенье, за окном окажется -7...-12 градусов, метель сохранится.

На протяжении суток будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 9-14 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в выходные в Пензенской области будет господствовать южный циклон, температурный режим повысится и окажется выше климатической нормы на 2-4 градуса.

В старину 7 февраля подмечали: каков день с утра до полудня, такова и первая половина следующей зимы, каков с полудня до вечера - такова другая половина.