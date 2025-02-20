Изношенный Ивановский коллектор в Пензе планируют реконструировать

20.02.2025 | 17:18

В Пензе в 2025 году планируют начать реконструкцию Ивановского коллектора. Об этом на брифинге в четверг, 20 февраля, рассказал глава регионального минстроя Александр Гришаев.

На финансирование работ планируют привлечь средства федерального бюджета. Протяженность коллектора - более 2 км.

«Сейчас готовится документация. Я думаю, где-то в марте она будет готова», - отметил Гришаев.

Ивановский коллектор обслуживает Терновку и Засечное. По словам министра, объект очень изношен, он исчерпал запас прочности. В некоторых местах его ремонтировали, но требуется полное обновление.

«Я думаю, что от него (коллектора. - Прим. ред.) в некоторых местах осталось одно направление. Что это значит? Это когда труба канализационная гниет внутри, распадается и остается только уплотненный грунт. И по этому грунту канализуется все», - пояснил Гришаев.

Намечено построить большой коллектор. Объект тяжелый и капиталоемкий. Ожидается, что на работы уйдет около 3 лет.