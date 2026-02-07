В Пензенской области нарушили права 520 пациентов

В Пензенской области в 2025 году прокуратура выявила 1 118 нарушений в сфере здравоохранения. Людей не обеспечивали лекарствами, медицинскими изделиями, оказывали им некачественную помощь.

Всего были нарушены права 520 жителей региона.

Так, льготные рецепты не выписывали в Белинском, Башмаковском, Вадинском, Городищенском и Лунинском районах.

В Пензе, Кузнецке, а также в Башмаковском, Лунинском, Городищенском, Земетчинском, Пачелмском, Нижнеломовском районах прокуроры восстановили права онкобольных, пациентов с редкими (орфанными) и аутоиммунными заболеванииями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой. Они получили необходимые и зачастую дорогие лекарства и медицинские изделия.

«Прокуроры Ленинского района Пензы и Лопатинского района выявили факты невыдачи лекарств пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт миокарда, а также тем, кто прошел аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий и катетерную абляцию», - рассказали в областной прокуратуре.

Проверки, организованные надзорным органом, показали, что в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах Пензы, а также в Кузнецке и Сердобском районе медицинские учреждения не предъявляли претензий организациям за просрочку поставки лекарств и изделий.

В Белинском, Городищенском, Камешкирском, Наровчатском, Пачелмском, Нижнеломовском и Каменском районах беременных женщин не отправляли вовремя на консультации к узким специалистам.

В регионе зафиксированы факты ненадлежащего оказания медицинской помощи и назначения терапии.

«По всем выявленным нарушениям прокурорами приняты исчерпывающие меры реагирования», - отметили в прокуратуре.

Всего внесли 375 представлений, направили в суд 301 заявление. К дисциплинарной ответственности привлекли 323 должностных лица, к административной - 16. Трех граждан предостерегли о недопустимости нарушений закона. После проверок возбудили два уголовных дела.