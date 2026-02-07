Ряд улиц в Пензе остался без воды из-за прорыва на ул. Лермонтова

В Пензе на сетях водоснабжения на улице Лермонтова произошла утечка. Бившую из-под асфальта струю воды горожане заметили вечером в пятницу, 6 февраля.

Видео с места аварии опубликовали в Сети. Пензенцы рассказали, что фонтан бил рядом с остановкой «Улица Красная».

По данным на 8:09 7 февраля, улица Лермонтова перекрыта на участке от пересечения с Маршала Крылова до перекрестка с Красной. Ресурсники приступили к ремонту.

«Задействовано 5 единиц техники, 11 специалистов предприятия», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

На время устранения утечки холодную воду отключили по следующим адресам:

- ул. Лермонтова, 21, 28, 28Б, 3, 12, 13, 14, 26а;

- ул. Красная;

- ул. Володарского;

- ул. Кирова;

- ул. Калинина;

- ул. Московская;

- ул. Ключевского;

- ул. Кураева;

- ул. Захарова;

- ул. Революционная;

- ул. Ставского;

- ул. Станиславского;

- ул. Гражданская;

- ул. Ново-Гражданская;

- ул. Ключевая;

- ул. Шевченко;

- ул. Гоголя;

- ул. Замойского;

- ул. Чкалова;

- ул. Богданова;

- ул. Свердлова;

- ул. Куйбышева;

- ул. Тамбовская;

- ул. Советская;

- ул. К. Маркса;

- ул. Маршала Крылова;

- ул. Белинского;

- ул. Красная, 23, 32;

- проезды Громова.

UPD: В 12:00 ремонт на сетях на улице Лермонтова завершили. Подачу воды возобновили.

Фото 2 - Горводоканала.