Ряд улиц в Пензе остался без воды из-за прорыва на ул. Лермонтова

В Пензе на сетях водоснабжения на улице Лермонтова произошла утечка. Бившую из-под асфальта струю воды горожане заметили вечером в пятницу, 6 февраля.
Видео с места аварии опубликовали в Сети. Пензенцы рассказали, что фонтан бил рядом с остановкой «Улица Красная».
По данным на 8:09 7 февраля, улица Лермонтова перекрыта на участке от пересечения с Маршала Крылова до перекрестка с Красной. Ресурсники приступили к ремонту.
«Задействовано 5 единиц техники, 11 специалистов предприятия», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
На время устранения утечки холодную воду отключили по следующим адресам:
- ул. Лермонтова, 21, 28, 28Б, 3, 12, 13, 14, 26а;
- ул. Красная;
- ул. Володарского;
- ул. Кирова;
- ул. Калинина;
- ул. Московская;
- ул. Ключевского;
- ул. Кураева;
- ул. Захарова;
- ул. Революционная;
- ул. Ставского;
- ул. Станиславского;
- ул. Гражданская;
- ул. Ново-Гражданская;
- ул. Ключевая;
- ул. Шевченко;
- ул. Гоголя;
- ул. Замойского;
- ул. Чкалова;
- ул. Богданова;
- ул. Свердлова;
- ул. Куйбышева;
- ул. Тамбовская;
- ул. Советская;
- ул. К. Маркса;
- ул. Маршала Крылова;
- ул. Белинского;
- ул. Красная, 23, 32;
- проезды Громова.
UPD: В 12:00 ремонт на сетях на улице Лермонтова завершили. Подачу воды возобновили.
Фото 2 - Горводоканала.