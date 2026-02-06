В Пензе пенсионерки создали 7 костюмов для снайперов

Волонтерский отряд граждан пожилого возраста «Серебряные нити» подготовил для отправки в зону СВО 7 маскировочных костюмов для снайперов, сообщили в администрации Пензы.

Отряд собран на базе комплексного центра социального обслуживания Ленинского района и уже не в первый раз помогает бойцам.

В акции также приняли участие сотрудники центра и школа № 64.

Вместе с костюмами бойцам направят 83 кг прокрученного сала, 15 кг вареной сгущенки, 3 кг фасоли, сухофрукты, какао, варенье, сухари, тару для хранения продуктов и 96 пар махровых носков.

Ранее члены добровольческого движения «Серебряные волонтеры», которое действует на базе городского центра срочной социальной помощи, связали шерстяные носки, сшили мягкие подушки и изготовили окопные свечи для участников СВО.