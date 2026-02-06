Прогноз на выходные: южный циклон принесет в регион метель

Общество

В предстоящие выходные в Пензенской области будет господствовать южный циклон, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«При активном прохождении атмосферных фронтов ожидается снег, временами сильный, с метелью и заносами на дорогах», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим повысится и окажется выше климатической нормы на 2-4 градуса. Днем в субботу ожидается -5...-10, в воскресенье -4...-9.

«Но уже в понедельник вихрь будет отступать на восток, а с запада придет холодный скандинавский антициклон. Атмосферное давление повысится, осадки прекратятся», - добавила Светлана Иванкова.

При этом температурный фон начнет понижаться. Днем 9 февраля за окном будет уже -10...-15 градусов.

