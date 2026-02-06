Эффект йо-йо у худеющих: что это и как с ним бороться

Желающие похудеть люди часто сталкиваются с эффектом йо-йо, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. Речь идет о повторяющихся циклах снижения и набора веса.

«Когда вес после диеты возвращается снова и снова, организм начинает «играть на опережение»: он легче накапливает жир и сложнее расстается с ним при следующих попытках похудения», - написала она в своем телеграм-канале.

Исследования ученых показали, что вновь набранные килограммы в основном приходятся на жировую ткань.

Врач посоветовала, как не набрать вес после похудения:

1. Принимать пищу трижды в день, не прерываясь на перекусы.

2. Отказаться от использования гаджетов во время еды.

3. Тщательно жевать.

4. Ужинать до 19:00.

5. Пить чаще, чем есть.

«Если самостоятельно удерживать вес не получается, лучше худеть под присмотром специалистов. Это снижает риск возможных долгосрочных последствий для организма», - заключила Зухра Павлова.