Эффект йо-йо у худеющих: что это и как с ним бороться

Желающие похудеть люди часто сталкиваются с эффектом йо-йо, сообщила эндокринолог Зухра Павлова. Речь идет о повторяющихся циклах снижения и набора веса.
«Когда вес после диеты возвращается снова и снова, организм начинает «играть на опережение»: он легче накапливает жир и сложнее расстается с ним при следующих попытках похудения», - написала она в своем телеграм-канале.
Исследования ученых показали, что вновь набранные килограммы в основном приходятся на жировую ткань.
Врач посоветовала, как не набрать вес после похудения:
1. Принимать пищу трижды в день, не прерываясь на перекусы.
2. Отказаться от использования гаджетов во время еды.
3. Тщательно жевать.
4. Ужинать до 19:00.
5. Пить чаще, чем есть.
«Если самостоятельно удерживать вес не получается, лучше худеть под присмотром специалистов. Это снижает риск возможных долгосрочных последствий для организма», - заключила Зухра Павлова.