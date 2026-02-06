В прокуратуре приняли более 250 жалоб пензенцев на неубранный снег

В прокуратуре приняли более 250 жалоб пензенцев на неубранный снег
В областной прокуратуре подвели итоги горячей линии, на которую пензенцы направляли свои жалобы на качество уборки снега.

Звонки принимались 3 и 4 февраля. За это время в надзорный орган поступило более 250 обращений, касающихся заснеженных автомобильных дорог, дворов и неочищенных крыш.

«Районным прокурорам поручено провести необходимые проверочные мероприятия, дать оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - сообщили в областной прокуратуре.

Еще до горячей линии, в январе, надзорное ведомство провело проверки во всех районах Пензы. Они показали, что органы местного самоуправления и ответственные организации не обеспечили надлежащую очистку дорог, тротуаров, пешеходных зон от снега и наледи.

Для устранения нарушений прокуроры внесли 4 представления, возбудили дело по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении).

Нарушения обнаружили и в работе управляющих организаций. Они своевременно не очищали дворы и крыши домов. Руководителям компаний внесли 32 представления. Всего возбудили 7 административных дел, 45 должностных лиц предупредили о недопустимости нарушений требований закона.

Известно, что в Пензе вовремя не очищенный козырек балкона привел к трагедии на улице Ленинградской. 30 января глыба льда упала на 52-летнюю женщину, от полученных травм она скончалась. В СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

