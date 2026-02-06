Паводок в регионе: последние снегопады обострили ситуацию

В Пензенской области количество осадков осенью 2025-го оказалось ниже средних многолетних значений, однако зимой норма оказалась превышена уже в два раза.

Это обостряет ситуацию с грядущим паводком, отметили в региональном правительстве.

«Вы видите, какой обильный снежный покров; по имеющимся данным, в ближайшее время он будет нарастать, будут еще снегопады. Главной задачей мы ставим подготовку к оперативной ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем», - заявил губернатор Олег Мельниченко в пятницу, 6 февраля, на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В области высота снежного покрова составляет от 35 до 57 см. С начала 2026-го осадков выпало 205% от нормы. Это близко к показателям, которые предшествовали половодью в 2012, 2018 и 2023 годах.

Наибольший риск затопления в Сердобском и Нижнеломовском районах.

В рамках подготовки к паводку в регионе отремонтировали 20 гидротехнических сооружений, очистили водопропускные каналы, предусмотрели создание постов, которые станут наблюдать за развитием гидрологических процессов.

В противопаводковых мероприятиях намерены задействовать свыше 10 000 человек и около 3 000 единиц техники. Планируется проведение тренировок и командно-штабных учений.

Как напомнили в областном правительстве, в 2025 году затоплений на территории региона не зафиксировали.