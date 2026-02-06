Эксперт рассказал, какой должна быть сковорода для идеальных блинов

У идеальной сковороды для жарки блинов толщина дна должна быть от 4-5 мм. Это один из критических параметров.

Такая толщина позволяет сковороде лучше аккумулировать тепло, снижает риск возникновения неровностей, из-за которых тесто может неравномерно растекаться, указал в беседе с изданием «Газета.ru» эксперт Святослав Милешкин.

По его словам, от сковороды зависит равномерность пропекания, текстура блина, а также то, как легко его можно будет перевернуть.

На прогрев, румяность и общее качество блина влияет материал сковороды.

Например, чугун. Он медленно разогревается, но долго держит тепло, обеспечивает максимально стабильный нагрев. Сковороду из этого материала можно использоваться для тонких блинов, у них будет ровная румяная корочка.

«При регулярном использовании и правильном уходе на поверхности формируется естественный антипригарный слой. Минусы очевидны: большой вес и требовательность в уходе - такую сковороду нельзя мыть в посудомоечной машине, важно тщательно просушивать и смазывать маслом, чтобы избежать коррозии», - объяснил эксперт.

Для идеальных блинов можно использовать алюминиевые сковороды с антипригарным покрытием (тефлоновым, керамическим) и утолщенным дном (не менее 4-5 мм). Они тоже обеспечат равномерный нагрев. С такой посудой нельзя использовать металлические лопатки, ее запрещено мыть абразивными губками, иначе она долго не прослужит.

Сковороды из нержавеющей стали не имеют антипригарного покрытия, поэтому при готовке блинов требуют соблюдения определенной техники. Посуду нужно хорошо разогреть до эффекта «сухой капли», затем быстро смазать маслом.

«Лучший результат дают модели с многослойным дном - алюминиевым или медным сердечником, который компенсирует низкую теплопроводность и обеспечивает более равномерный нагрев», - рассказал Милешкин.

Встречаются и стальные блинные сковородки. Их ценят за прочность, быстрый нагрев, долговечность. При правильном использовании со временем на них появляется естественный антипригарный слой, схожий по свойствам с чугуном.

У идеальной блинной сковородки низкие скошенные бортики, длинная эргономичная ручка, которая не нагревается.

Для тонких блинов оптимален диаметр 20-24 см, для блинов с начинкой - 28-30 см. Универсальным является диапазон 24-28 см. Дно сковороды должно полностью перекрывать конфорку - так поверхность будет равномерно прогреваться.

В 2026 году Масленицу, на которой блины - традиционное блюдо, будут отмечать с 16 по 22 февраля.