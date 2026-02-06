В Пензе росгвардейцы проверяют школьных охранников

В Пензе росгвардейцы проверяют сотрудников частных охранных организаций, работающих в образовательных учреждениях города. За минувшую неделю они посетили 38 объектов.

Инспекторы оценивают наличие необходимой документации (в том числе удостоверения частного охранника) и соответствие квалификационным требованиям.

Особое внимание уделяется уровню знаний нормативных правовых актов и степени готовности к выполнению служебных обязанностей.

«По результатам проведенных мероприятий выявлено 5 нарушений. Среди них: допуск к охране объектов лиц, не имеющих действующего удостоверения, а также отсутствие периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств», - отметили в региональном управлении Росгвардии.

По всем нарушениям приняли меры в соответствии с законодательством.