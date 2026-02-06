В отремонтированной больнице в Иссе ждут поставки части оборудования

В отремонтированной больнице в Иссе ждут поставки части оборудования
В терапевтическом корпусе Иссинской больницы начали принимать пациентов. Его капитальный ремонт был завершен в декабре 2025 года.

«Мы вернулись к традиционной планировке отделений», - сообщила главврач медучреждения Юлия Тивикова.

Процедурные кабинеты, санитарные комнаты теперь полностью соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Сейчас в больнице ждут оставшуюся часть закупленного оборудования и мягкой мебели. Их планируют установить в течение ближайших двух недель, уточнили в минздраве 6 февраля. После этого пациенты смогут полноценно пользоваться услугами круглосуточного и дневного стационаров.

Ремонт стартовал весной 2024 года, его стоимость составила более 40 млн рублей. Работы планировали закончить до 31 октября 2025-го, но из-за проблем сподрядчиком процесс затянулся.

