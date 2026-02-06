На пути к новой школе в Заре загорелись фонари

Общество

На пути к новой школе в Заре загорелись фонари
На пешеходной дорожке в Заре заработали фонари. Они освещают тропинку в районе дома № 4 на улице Сузюмова, которая ведет к школе № 38 имени Б. Ф. Зубкова.

Световые опоры установили по многочисленным просьбам жителей микрорайона. На это выделялось около 265 000 рублей.

Рабочие смонтировали 5 светильников - 3 на новых опорах и 2 на уже существовавших.

Чтобы они загорелись, управление ЖКХ должно было заключить с АО «Пензенская горэлектросеть» муниципальный контракт на техническое обслуживание.

Как только документ был подписан, объект ввели в эксплуатацию. В настоящее время все работает в штатном режиме, отметили в городской администрации.

