На Олимпийской аллее под тяжестью снега рухнули 2 дерева

В Пензе людям следует быть осторожными на Олимпийской аллее. Из-за мокрого снега и оттепели могут упасть деревья.

Это и произошло в пятницу, 30 января. Тяжести налипшего снега не выдержали два ствола, рассказали в администрации парка Белинского.

В ЧП никто не пострадал. Сотрудники парка ликвидировали последствия происшествия. Упавшие деревья распилили и убрали с аллеи.

Также из-за потепления пензенцам следует быть внимательными на тротуарах вблизи зданий. С крыши могут рухнуть снег или наледь.

В ноябре 2024-го на Олимпийской аллее на 41-летнего пензенца упало дерево. От полученных травм он скончался в больнице.