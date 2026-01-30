Угроза сверху: пензенцы рискуют стать жертвами оттепели

В Пензе из-за неблагоприятной погоды есть вероятность появления на крышах зданий сосулек и наледи и их схода, предупредили в администрации города в пятницу, 30 января.

Глава Пензы Олег Денисов на планерке в мэрии поставил перед управляющими компаниями задачу оперативно предотвращать потенциальную угрозу для жителей.

Чтобы уберечься от травм из-за падения сосулек или наледи, не следует ходить под стенами зданий, особенно тех, крыши которых имеют скат. Важно обращать внимание на предупреждения и объявления, которые размещают управляющие организации.

Опасные участки часто огораживают или отмечают сигнальной лентой, не нужно игнорировать такие знаки.

Во время оттепели лучше отказаться от наушников на улице - они могут заглушить звуки, с которыми наледь срывается с крыши, или окрики прохожих, заметивших опасность.

Если во время движения по тротуару сверху слышится подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что случилось, нужно скорее покинуть этот участок.

В марте 2024-го в Пензе с крыши здания на улице Бакунина на прохожих рухнула глыба льда. Одна из женщин чудом не получила серьезных травм: лед упал прямо за ее спиной. От испуга она выбежала на проезжую часть.