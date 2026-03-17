В областной больнице снова стали лечить зубы особенным детям

В областной больнице им. Бурденко возобновили лечение зубов детям-инвалидам под наркозом под наблюдением анестезиологов-реаниматологов.

По словам детского врача-стоматолога Олеси Харсановой, для снижения стресса у детей с особенностями применяются медикаментозная седация или лечение во сне.

«Седация помогает ребенку расслабиться, что делает процедуру менее травматичной и более безопасной. Лечение зубов под наркозом позволяет нам качественно и быстро провести все необходимые манипуляции, при этом минимизируя негативный опыт для пациента», - уточнила она.

Чтобы записаться на прием в центр челюстно-лицевой хирургии областной больницы имени Бурденко, родителям особенного ребенка сначала нужно получить консультацию и направление в детской стоматологической поликлинике.

«Как и любое медицинское вмешательство, лечение зубов во сне имеет противопоказания, среди которых аллергия, чувствительность к анестезии, наличие хронических заболеваний, опухолей, серьезных сердечно-сосудистых проблем. Поэтому каждому ребенку обязательно проводится предварительное обследование, [потребуются] консультация анестезиолога и получение заключения педиатра», - сообщили в областной больнице.

