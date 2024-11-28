Пензенца убило упавшее на Олимпийской аллее дерево

28.11.2024 | 14:45

41-летний житель Пензы погиб после падения на него дерева. Трагедия случилась в понедельник, 25 ноября, на Олимпийской аллее.

По данным, которыми располагает «ПензаИнформ», все случилось напротив здания на ул. Лермонтова, 34. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

В соцсетях уточнили, что в то злополучное утро он отправился на пробежку по Олимпийской аллее.

У погибшего остались жена и маленький ребенок.

Перед этим, 22 и 23 ноября, из-за шквалистого ветра в Пензе объявлялось штормовое предупреждение, порывы достигали 25 метров в секунду.

В те дни в разных районах города и области случились ЧП: падали металлические заборы и деревья, последние нередко обрушивались на автомобили или сети ЛЭП, у Дома офицеров с остановочного павильона сорвало крышу. В Заречном, на проспекте Мира, вырванная с корнем сосна задела человека, он пострадал.