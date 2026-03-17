Россиянам хотят через «Госуслуги» сообщать об оформленных кредитах

Во вторник, 17 марта, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на противодействие мошенникам и защиту граждан.

«Предлагается направлять заемщику через «Госуслуги» уведомление о подписании кредитного договора, информацию о возможности отказаться от получения кредита (если его сумма выше 50 000 рублей) и контактные данные кредитора», - уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предусматривает, что банки и МФО будут обязаны передавать сведения о подписании от имени гражданина кредитного договора в квалифицированное бюро кредитных историй.

БКИ, в свою очередь, должно направить уведомление в личный кабинет заемщика на «Госуслугах» не позднее чем через 15 минут.

В случае принятия закона он начнет применяться с 31 декабря 2026 года.