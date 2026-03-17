С января пензенцам выплатили по больничным листам 833,7 млн рублей

С начала года Отделение СФР по Пензенской области оплатило 60 342 электронных листка нетрудоспособности на сумму 833,7 млн рублей. Выплаты получили 46 109 жителей

региона.

С 1 января больничные проиндексировали за счет повышения МРОТ. Сейчас максимальная сумма составляет 6 827 рублей в день, минимальная - 890,73.

Конечный размер выплат рассчитывается по среднему заработку за 2 предыдущих года и зависит от стажа:

- 60% среднего заработка, если стаж меньше 5 лет;

- 80% - при стаже от 5 до 8 лет;

- 100% - от 8 лет.

Если средний заработок меньше «минималки» или страховой стаж меньше 6 месяцев, пособие по временной нетрудоспособности равно 1 МРОТ за полный месяц - 27 093 рубля.

Первые 3 временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, остальные - Соцфонд. Начисления происходят по данным, поступающим в СФР, деньги приходят в течение 10 рабочих дней с момента получения сведений.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается официально трудоустроенным лицам. Всем прочим, включая индивидуальных предпринимателей, необходимо заключить договор обязательного социального страхования и платить взносы самостоятельно.