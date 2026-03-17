Антитеррор: пензенцам стоит приглядеться к соседям и арендаторам

Пензенцам следует быть бдительными и обращать особое внимание на арендаторов квартир и новых жильцов.

Это необходимо для обеспечения антитеррористической безопасности и предотвращения правонарушений и преступлений.

«Если вам кажется подозрительным поведение или личность квартиросъемщиков либо собственников жилья, передайте информацию участковому уполномоченному полиции по телефонам 02, 112», - призвала горожан администрация Октябрьского района.

Также опасениями можно поделиться с чиновниками в своем районе. Телефоны для связи следующие:

- администрация Железнодорожного района - 56-20-42 (круглосуточный телефон доверия), 55-11-00;

- администрация Ленинского района - 54-39-94;

- администрация Октябрьского района - 49-60-14 (круглосуточный телефон доверия);

- администрация Первомайского района - 34-34-66.