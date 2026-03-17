Жители Пензенской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом

В Пензенской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом: с 9 по 15 марта выявили 1 796 новых случаев, что на 13,2% меньше по сравнению с предыдущей неделей (2 068).

«Удельный вес детей в общей структуре заболевших составил 17,3%», - уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора. В прошлом отчете показатель был чуть выше - 17,7%.

По официальным данным, у 60 жителей области подтвердили заражение вирусом гриппа А (против 64 неделей ранее).

Непосредственно в Пензе за 7 дней зарегистрировали около 950 случаев ОРВИ и гриппа, тогда как перед этим фиксировалось 1 090 (-12,6%).

Сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры профилактики, включая масочный режим, особенно в общественных местах.