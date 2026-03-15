Опубликован график отключений света в Пензе 16 марта

В понедельник, 16 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Терновке, на ул. Сузюмова и на Шуисте.

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- ул. Кольцевая, 23, 27-37 (нечетные), 57, 59, 61, 67, уч.: 80, 82, з/у: 57Б, 83, 63, 81;

- ул. Романовка, 39а, 2-46 (четные), 47-52, 54, 55-65 (нечетные), стр.: 61, 191.

С 9:00 до 12:00 электричество не будут подавать в дома № 5-10 на ул. Сузюмова.

С 13:00 до 15:30 - по адресам:

- ул. Бадигина, 10, 13/31, 14-28 (четные), 29, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 56, 58, 64, уч.: 1, 3, 9, 11, 30, 149;

- пр-д Бадигина, 9, 11, 13-15, 17, 18, 24;

- ул. Лажечникова, 14, 24, 28, 32, 34, 35, 36, 39, 41;

- пр-д Лажечникова, 21, 27, 38;

- ул. Татлина, 6, стр. 130, з/у 2;

- мкр. Шуист, стр.: 41, 46, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 163.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.