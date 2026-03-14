Стоимость подарков учителям и врачам могут увеличить втрое

В Госдуму 12 марта внесли проект закона об увеличении максимальной допустимой стоимости подарков медикам, педагогам и соцработникам. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Инициатива принадлежит сенатору Айрату Гибатдинову и депутату Артему Прокофьеву. Они предложили повысить лимит до 9 000 рублей.

По закону о противодействии коррупции сотрудники бюджетных организаций имеют право принимать подарки не дороже 3 000 рублей. Норматив действует с 2008 года и ни разу не пересматривался.

Соавторы проекта полагают, что установленная сумма перестала соответствовать реальности. На момент ее введения МРОТ был 2 300 рублей, а сейчас он поднялся до 27 093.

В случае одобрения корректировок они вступят в силу со дня официальной публикации нового закона.

Вопрос увеличения допустимой стоимости подарков подняли в Госдуме прошлой осенью. Сразу несколько депутатов высказали мнение, что лимит в 3 000 рублей на подарок учителю устарел.

